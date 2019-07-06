Заявка «Сабаил»а на матчи Лиги Европы против «Университати»

Бакинский ФК «Сабаил» определился с заявкой на матчи 1-го квалификационного раунда Лиги Европы против румынской «Университати». Рулевой «моряков» Афтандил Гаджиев включил в состав 21 игрока.
Вратари: Фархад Велиев, Эльxан Ахмедов, Даниэль Божиновски;
Защитники: Эльтун Ягублу, Урфан Аббасов, Вугар Бейбалаев, Камал Гурбанов, Туран Манафов, Шахрияр Рагимов, Эльвин Юнусзаде, Эрико;
Полузащитники: Мирсахиб Аббасов, Рахид Амиргулиев, Евгений Кочук, Дилан Дивентру, Майкл Эссьен, Эльчин Рагимли, Фахмин Мурадбейли;
Нападающие: Агабала Рамазанов, Мирабдулла Аббасов, Билал Хамди.
Напомним, что первый матч между «Сабаилом» и «Университатей» пройдет 11 июля в Баку, а ответный – 18 июля в Крайове.