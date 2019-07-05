Заявка «Карабаха» на матчи Лиги чемпионов

Агдамский ФК «Карабах» обнародовал заявку на матчи 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов против албанского «Партизани». Главный тренер «скакунов» Гурбан Гурбанов включил в список 22-х футболистов.

Вратари: Шахруддин Магомедалиев, Вагнер, Ниджат Мехбалыев;

Защитники: Аилтон, Рахиль Мамедов, Максим Медведев, Рашад Садыхов, Аббас Гусейнов, Бадави Гусейнов, Вильд-Дональд Герье;

Полузащитники: Гара Гараев, Симеон Славчев, Араз Абдуллаев, Мичел, Хайме Ромеро, Дани Кинтана, Абделла Зубир, Исмаил Ибрагимли, Филип Озобич, Ричард Алмейда, Гаджиага Гаджилы;

Нападающий: Махир Амрали.

Напомним, что первый матч с «Партизани» состоится 10 июля в Тиране, а ответный – 17 июля в Баку. Главным арбитром первой встречи назначен Торвальдур Арасон, которому будут помогать лайнсмены Йоханн Гуннар Гудмундссон и Андри Вигфуссон, а также четвертый рефери Петур Гудмундссон. Судейская бригада представляет Исландию. (сайт клуба)