Завтра в парламенте рассмотрят кандидатов на должность Омбудсмена

Эльмира Сулейманова прокомментировала вопрос выдвижения кандидатуры 3 человек на должность уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики (Омбудсмен).

В заявлении Report Э.Сулейманова сказала, что знала об этом раньше журналистов.

«Журналисты также достаточно осведомлены по этому вопросу. Поэтому, будьте спокойны», — сказала она.

Отметим, что завтра на заседании парламентского комитета по правам человека обсудят кандидатуры на должность уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики.

На эту должность из Конституционного суда, Верховного суда и Апелляционного суда выдвинуты кандидатуры трех женщин.

Это — зампред Бакинского апелляционного суда Кямаля Абыева, завотделом по правам человека и связям с общественностью Верховного суда Азербайджанской Республики Кямаля Алиева и заместитель руководителя Аппарата Конституционного суда Сабина Алиева.

После обсуждения вопроса на заседании парламентского комитета, его рекомендуют на пленарное заседание ММ.

Пленарное заседание ММ пройдет 25 ноября.

Напомним, что на данный момент обязанности уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики исполняет 82-летняя Эльмира Сулейманова. На этой должности она с 2002 года. Срок полномочий Э.Сулеймановой в качестве Омбудсмена истек 5 марта 2017 года.