Завтра в Баку стартуют чемпионаты по тамблингу и батутной гимнастике

8-9 ноября пройдет 17-й чемпионат и первенство Азербайджана по тамблингу, а также 5-й чемпионат и первенство страны по батутной гимнастике. Следующими участниками местных соревнований Федерации гимнастики Азербайджана будут представители по тамблингу и батутной гимнастике, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Федерацию.

Вопреки практике соревнований, спортсмены по тамблингу и батутной гимнастике будут выступать в разных местах.

Соревнования по тамблингу пройдут 8 ноября в Бакинской школе гимнастики, по батутной гимнастике – 9 ноября в Бакинском олимпийском спорткомплексе.