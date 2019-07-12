Завтра в Баку ожидается сильный ветер и понижение температуры

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью в отдельных местах полуострова возможны грозы, сильный северо-западный ветер, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 20-24, днем — 26-31, в Баку ночью — 22-24, днем — 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится от 751 до 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью — 60-70, днем — 50-55 процентов.

На пляжах Абшерона завтра сильный северо-западный ветер

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 22-23, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) — 23-24 градуса.