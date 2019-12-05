Завтра в Баку осадков не ожидается

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, ветер юго-западный, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 3-5, днем — 9-11, в Баку — ночью 3-5, днем — 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 775 мм ртутного столба, относительная влажность — ночью 80-90, днем 60-65 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но в Лянкяран-Астаринской зоне временами ожидаются дожди, в горных районах – снег. В отдельных местах туман, ветер западный.

Ночью 0-5, днем 7-12 тепла, ночью в горах 1-6 мороза, днем 3-8 градусов тепла.

Завтра слабые и умеренные колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будут благоприятны для метеочувствительных людей.