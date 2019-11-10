Завтра в Баку осадков не ожидается

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Прогнозируется временами усиливающийся юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 10-14, днем 18-22 градусов тепла, в Баку ночью 12-14, днем 19-21 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы — 767 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 75-85%, днем 55-65%.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, ночью и утром местами будет туман. Прогнозируется западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 6-11, днем 18-23 градуса тепла, в горах ночью ожидается 3-8, днем 13-18 градусов тепла.