Завтра в Баку осадков не ожидается

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Прогнозируется временами усиливающийся юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 10-14, днем 18-22 градусов тепла, в Баку ночью 12-14, днем 19-21 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы — 767 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 75-85%, днем 55-65%.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, ночью и утром местами будет туман. Прогнозируется западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 6-11, днем 18-23 градуса тепла, в горах ночью ожидается 3-8, днем 13-18 градусов тепла.

| 2019-11-10T15:51:33+00:00 10 ноября 2019, 17:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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