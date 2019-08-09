Завтра в Баку осадков не ожидается

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет без осадков.

Северо-западный ветер днем перейдет в юго-восточный ветер. Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-23, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 21-23, днем 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление опустится с 758 мм до 754 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

Что касается ожидаемых погодных условий на пляжах Абшерона, то северо-западный ветер днем перейдет в юго-восточный.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) — 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако на отдельных горных территориях ожидаются дожди. Есть вероятность гроз и града. Восточный ветер местами усилится. Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 31-36 градусов тепла, в горах ночью будет 10-15, днем 20-25 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, завтра на Абшеронском полуострове ожидаются стабильные погодные условия, что в основном благоприятного для метеочувствительных людей.