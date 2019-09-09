Завтра в Баку местами возможен кратковременный дождь

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако вечером в некоторых местах возможен кратковременный дождь, подует северо-восточный ветер, сообщает в понедельник Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью — 17-20, днем — 24-27, в Баку ночью — 17-19, днем — 24-26 градусов.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью — 65-75, днем — 50-60 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, в отдельных местах возможны ливни. Утром местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью — 14-19, днем — 21-26, в горах — ночью 7-11, днем — 12-17 градусов тепла.