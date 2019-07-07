Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет 32 градуса тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков, ветер умеренный, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-23, днем 28-33 градуса тепла, в Баку ночью 21-23, днем 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 60-70, днем 45-50 градусов тепла.

На пляжах Абшеронского полуострова (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) ожидается умеренный северный ветер. Температура морской воды составит 22-23 градуса тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) — 23-24 градуса.