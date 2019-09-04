Завтра в Баку до 27 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако утром в отдельных местах полуострова возможен кратковременный дождь, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 17-20, днем — 25-28 градусов тепла, в Баку ночью — 18-20, днем — 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность ночью — 70-80, днем — 50-55 процентов.

На пляжах Абшерона северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) — 23-24, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) — 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные грозовые дожди, в отдельных местах возможны ливни, утром местами туман. Восточный ветер временами в отдельных местах будет усиливаться.

Ночью 16-21, днем 26-31, в горах ночью 7-12, днем 14-19 градусов тепла.