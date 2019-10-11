Завтра в Баку будет ветрено

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется облачность, местами кратковременные дожди, северо-западный ветер днем временами будет усиливаться, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью — 16-18, днем — 20-23, в Баку ночью — 16-18, днем — 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 до 769 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность — 70-80 процентов.

В районах Азербайджана завтра в течение дня местами ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами ливни, в высокогорной местности возможен мокрый снег. Ночью и утром местами туман, порывистый западный ветер.

Ночью — 15-19, днем — 22-27, в горах ночью — 5-10, днем — 12-16 градусов тепла.