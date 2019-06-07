Завтра в Баку будет пасмурно

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов страны, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако ночью местами на полуострове есть вероятность осадков. Прогнозируется умеренный северный ветер.

Ночью температура воздуха составит 20-23, днем 28-33 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 21-23, днем 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 40-45%.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет преобладать северо-западный ветер. Температура морской воды составит 20-21 градус тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) будет преобладать северо-западный ветер. Температура морской воды составит 22-23 градуса тепла.

| 2019-06-07T13:58:51+00:00 7 июня 2019, 14:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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