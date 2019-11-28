Завтра в Баку будет относительно тепло и без осадков

29 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью и утром местами будет слабый туман.

Северо-западный ветер во вторую половину дня перейдет в юго-восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 7-9, днем 11-14 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 7-9, днем 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление будет 764 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-60%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно пройдет без осадков. Однако ночью и утром в отдельных северных и западных районах прогнозируются осадки. На некоторых территориях будет туман. Скорость западного ветра местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 1-6, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 29 ноября на Абшеронском полуострове ожидаются слабые колебания метеорологических факторов и близкий к климатической норме температурный режим, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.