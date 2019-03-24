Завтра в Баку будет дождливо

В понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, местами ожидаются дожди, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Ожидается, что вечером и ночью в разных местах полуострова осадки могут принять интенсивный характер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5, днем — 6-8, градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 759 до 764 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 80-90 процентов.

С вечера воскресенья и до утра вторника в Баку и на Абшеронском полуострове будет дуть северо-западный ветер силой 15-20 м/с, порой сила ветра будет достигать 23-28 м/с, а в понедельник — 30 м/с.

| 2019-03-24T17:03:15+00:00 24 марта 2019, 19:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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