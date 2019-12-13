Завтра в Баку будет дождливо и туманно

14 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, пасмурно, в основном без осадков. Однако ночью и утром местами возможен туман и моросящий дождь, будет дуть умеренный южный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 5-8, днем 9-12, в Баку ночью 6-8, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами туман, в восточных районах моросящий дождь. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 3-7, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов тепла, днем 2-6 градусов тепла.