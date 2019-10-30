Завтра в Баку будет дождливо

В четверг в Баку и на Абшеронском полуострове временами будет дождливо, ночью и утром в отдельных местах полуострова возможен ливень, сообщает в среду Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

В течение дня прогнозируется усиление временами северо-западного ветра.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью — 11-14, днем — 15-18, в Баку ночью — 12-14, днем — 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 до 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80 процентов.

В районах Азербайджана в течение дня местами ожидаются кратковременные грозовые дожди, в отдельных восточных и северных районах ливни. Ночью и утром местами туман, западный ветер в отдельных местах временами будет усиливаться.

Ночью — 10-14, днем — 17-22, в горах ночью — 3-7, днем — 8-11 градусов тепла.

| 2019-10-30T13:49:50+00:00 30 октября 2019, 16:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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