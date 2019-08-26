Завтра в Баку будет до 31 градуса тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, в основном без осадков, сообщает в понедельник Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Утром местами на полуострове кратковременные дожди. Ветер умеренный северо-западный, временами с усилением.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-23, днем — 28-31 градус тепла, в Баку ночью — 21-23, днем — 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 до 762 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью — 65-75, днем — 40-50 процентов.

На пляжах Абшерона северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) — 24-25 градуса, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) — 25-26 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков, но вечером и ночью в некоторых северных и западных районах возможны дожди и грозы. В некоторых местах Большого Кавказа — ливни и град. Утром местами туман. Западный ветер местами будет усиливаться. Температура воздуха ночью — 18-23, днем — 31-36 градусов тепла, в горах ночью — 11-16, днем — 21-26 градусов тепла.