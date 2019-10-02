Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-восточным ветром, сообщает в среду Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 16-20, днем — 23-26, в Баку ночью 18-20, днем — 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью — 70-80, днем — 50-55 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером на некоторых горных территориях ожидаются кратковременные грозовые дожди. Утром местами туман, ветер восточный.

Ночью — 14-18, днем — 25-30, в горах — 7-12, днем — 15-20 градусов тепла.