Завтра в Баку будет без осадков

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, сообщает в среду Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-8, днем — 9-11, в Баку ночью — 5-7, днем — 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 766 мм ртутного столба, относительная влажность — 70-80 процентов.

В большинстве районов Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако в Лянкяран-Астаринской зоне ожидается дождь, местами туман, ветер западный.

Ночью 2-7, днем 8-13 тепла, в горах ночью от 3 мороза до 2 тепла, днем 3-7 градуса тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидается температурный режим, близкий к климатической норме, благоприятный для метеочувствительных людей.

| 2019-12-11T13:15:22+00:00 11 декабря 2019, 13:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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