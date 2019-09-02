Завтра в Азербайджане станет прохладнее

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ветер северо-западный, температура воздуха на полуострове ночью — 16-20, днем — 23-26 градусов тепла, в Баку ночью — 17-19, днем — 23-25 градусов, передает в понедельник Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Атмосферное давление в пределах нормы — 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность — 75-85 процентов.

На Абшеронских пляжах ветер северо-западный.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 22-23 градуса, на южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихов) — 23-24 градуса тепла.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди. В северных и западных районах ливни, грозы, град. Утром местами туман. Ветер западный, местами с усилением.

Температура воздуха ночью — 14-18, днем — 22-27 градусов тепла, в горах — ночью 7-12, днем — 13-17 градусов тепла.