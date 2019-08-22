Завтра в Азербайджане сохранится жаркая погода

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 23 августа.

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра установится солнечная погода, северный ветер днем сменится на юго-восточный. Температура воздуха составит ночью 20-24 градуса, днем — 35-38 градусов тепла, в Баку ночью 22-24 градуса, днем — 36-38 градусов тепла, сообщили в четверг Trend в национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов.

Атмосферное давление ниже нормы 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью — 60-70 процентов, днем 25-35 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) — 26-27, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 27-28 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков. Утром местами ожидается туман. Ветер восточный. Температура воздуха ночью — 18-23, днем — 35-40 градусов, местами до 42 градусов тепла, в горах — ночью 13-18, днем — 23-28 градусов тепла.

Преобладание завтра в Баку и на Абшеронском полуострове умеренного ветра, на фоне высокой температуры, неблагоприятно скажется на метеочувствительных людей.