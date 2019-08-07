Завтра в Азербайджане сохранится пасмурная погода

По сообщению Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов 8 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами дожди. Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 22-25, днем — 27-29 градусов тепла, в Баку ночью — 23-25, днем — 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление в пределах нормы -764 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью — 60-70 процентов.

На пляжах Абшерона умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) — 23-24 градусов, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) — 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана 8 августа в основном без осадков, но в некоторых северных и восточных районах в вечерние и ночные часы ожидаются дожди и грозы, возможны ливни и град. Ветер восточный, кое-где с усилением. Температура воздуха ночью — 18-23, днем — 30-35 градусов тепла, в горах — ночью 10-15, днем — 15-20 градусов тепла.

Преобладание умеренных ветров и комфортной температуры воздуха благоприятно скажется на метеочувствительных людей.