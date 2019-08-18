Завтра в Азербайджане ожидается солнечная погода

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет солнечной, будет дуть юго-восточный ветер.

Как передаёт Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха составит ночью 20-24 градуса тепла, днём — 32-37 градусов тепла.

В Баку ночью 22-24 градуса тепла, днём — 34-36 градусов тепла. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба в пределах нормы. Относительная влажность ночью 60-70%, днём — 30-40%.

На абшеронских пляжах будет дуть юго-восточный ветер. Температура воды составит: на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) — 25-26 градусов тепла, на южных пляжах (Тюркян, Говсан, Сахиль, Ших) — 26-27 градусов тепла.

В регионах Азербайджана погода будет без осадков, будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 19-24 градуса тепла, днём — 34-39 градусов тепла. В горах ночью 14-18 градусов тепла, днём — 25-30 градусов тепла.