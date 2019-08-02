Завтра в Азербайджане будет ветрено и дождливо

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Однако утром местами на полуострове есть вероятность кратковременных дождей. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 22-25, днем 29-32 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 22-24, днем 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы — 755 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 40-45%.

Что касается погодных условий на пляжах Абшерона, здесь ожидается умеренный северо-западный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25, на южных (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) — 25-26 градусов тепла.

3 августа в районах Азербайджана местами пройдут дожди. На отдельных территориях осадки примут интенсивный характер, есть вероятность гроз, града. Местами скорость западного ветра усилится.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 32-37 градусов тепла, в горах ночью ожидается 12-17, днем 20-25 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 3 августа на Абшеронском полуострове ожидается преобладание северного ветра, что благоприятно для метеочувствительных людей.