Завтра в Азербайджане будет дождливо

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидается дождь, ночью в отдельных местах полуострова — ливни, сообщает в понедельник Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Днем ожидается переменная облачность, временами усиливающийся северо-западный ветер к вечеру стихнет.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем — 10-13, в Баку ночью — 5-7, днем — 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 765 до 771 миллиметра ртутного столба, относительная влажность составит 75-85 процентов.

В районах Азербайджана ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, на горных территориях прогнозируется снег. Днем в большинстве районов осадков не будет. Местами туман. Порывистый западный ветер.

Ночью — 3-7, днем — 10-15 градусов тепла, в горах ночью — 3-8 градусов мороза, днем — 3-8 градусов тепла.