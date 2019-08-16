Завтра в Азербайджане будет до 37 градусов тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра в основном без осадков, ветер умеренный юго-восточный, сообщает в пятницу национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью — 20-23, днем — 30-34 градуса тепла, в Баку ночью — 21-23, днем — 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление понизится с 759 до 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 65-75, днем — 45-55 процентов.

На пляжах Абшерона ветер умеренный юго-восточный. На северных пляжах полуострова (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды — 24-25 градусов, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихов) — 25-26 градусов тепла.

В районах Азербайджана 17 августа в основном без осадков, но утром в некоторых горных районах местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град. Ветер восточный. Температура воздуха ночью — 20-25, днем — 32-37 градусов тепла, в горах — ночью 13-18, днем — 21-26 градусов тепла.