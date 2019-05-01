Завтра в Азербайджане будет до 32 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туман, умеренный южный ветер, сообщает в среду со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 12-15, днем — 20-25, в Баку ночью 13-15, днем — 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 759 до 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75, днем — 45-55 процентов.

Вечером в некоторых горных районах страны ожидаются кратковременные локальные дожди. Возможны грозы, град. Ночью и утром местами туман, порывистый западный ветер.

Ночью — 11-16, днем — 27-32, в горах ночью — 8-13, днем — 15-20 градусов тепла.