Завтра в Азербайджане будет до 22 градусов тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, в основном без осадков, утром местами туман, ветер северо-западный, сообщает в понедельник Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 9-13, днем — 17-21, в Баку ночью — 10-12, днем — 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы — 769 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью — 70-80, днем — 55-65 процентов.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западный. Температура воздуха ночью — 6-11, днем — 17-22, в горах ночью — 1-6, днем — 12-17 градусов тепла.