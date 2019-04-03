Завтра в Азербайджане будет до 20 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается, сообщает в среду со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Утром местами слабый туман, ветер юго-восточный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-8, днем — 11-15, в Баку ночью — 6-8, днем — 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью — 70-80, днем — 60-65 процентов.

В некоторых западных районах страны временами ожидаются осадки. Ночью и утром в отдельных местах туман, ветер восточный.

Ночью — 5-10, днем — 15-20 градусов тепла, в горах ночью — от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем — 5-10 градусов тепла.