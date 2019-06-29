Завтра Трамп прибудет в демилитаризованную зону между двумя Кореями

Президент США Дональд Трамп посетит в воскресенье демилитаризованную зону между Южной Кореей и КНДР, встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном пока не запланировано, говорится в официальном расписании Трампа, которое разослал Белый дом, сообщает РИА Новости.

Предполагается, что Трамп после переговоров и совместной пресс-конференции с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином отправится в демилитаризованную зону. Он прибудет туда в 14.30 по местному времени (9.30 по бакинскому), посмотрит на территорию КНДР и уже через 15 минут покинет зону. Встречи с Ким Чен Ыном в расписании нет.