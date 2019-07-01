Завтра произойдет полное солнечное затмение

Завтра произойдет полное солнечное затмение.

Как сообщил руководитель отдела по связям с общественностью Шемахинской астрофизической обсерватории НАНА Орхан Салехли, полное затмение солнца придется на 2-3 июля.

Природное явление начнется 2 июля в 20:55 по местному времени и завершится 3 июля 01:50.

Солнечное затмение будет ясно видно из Южной Америки, Чили, Аргентины и с юга Тихого океана. С территории Азербайджана не удастся наблюдать за природным явлением.

Очередное затмение придется на 26 декабря.

Отметим, что первое солнечное затмение произошло 6 января этого года.