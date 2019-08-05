Завтра порывистый ветер постепенно стихнет

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 6 августа.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Днем порывистый северо-западный ветер постепенно стихнет.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-23, днем 25-27 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 21-23, днем 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется с 757 мм до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 60-70%, днем 40-45%.

На пляжах Абшерона завтра ожидается порывистый северный ветер, который днем постепенно стихнет.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) — 24-25 градусов тепла.

6 августа в районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых северных и западных районах пройдут дожди. На отдельных территориях есть вероятность гроз, града. Местами скорость западного ветра усилится.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 31-36 градусов тепла, в горах ночью ожидается 12-17, днем 17-22 градуса тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 6-7 августа на Абшеронском полуострове на фоне преобладания временами усиливающегося северного ветра ожидается близкая к климатический норме температурный режим, что благоприятно для метеочувствительных людей.