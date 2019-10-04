Завтра погода продолжит радовать бакинцев

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 5 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность.

Вечером на некоторых территориях полуострова есть вероятность кратковременных осадков. Будет преобладать умеренный южный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 16-20, днем 24-28 градусов тепла, в Баку ночью прогнозируется 16-18, днем 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы — 761 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 55-65%.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Утром местами будет туман. Скорость западного ветра местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 15-20, днем 25-30 градусов тепла, в горах ночью ожидается 8-13, днем 15-20 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, хотя ожидаемый 5-6 октября на Абшеронском полуострове комфортный температурный режим и будет благоприятен для метеочувствительных людей, превосходство южного ветра может вызвать у некоторых чувство дискомфорта.