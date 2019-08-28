Завтра ожидается кратковременный дождь

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, преимущественно без осадков, утром в отдельных местностях возможен кратковременный дождь, сообщает в среду Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Днем умеренный северо-западный ветер порой будет усиливаться.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 20-23, днем — 28-33, в Баку ночью – 20-22, днем — 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 до 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью — 70-80, днем — 50-60 процентов.

На пляжах Абшерона днем умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) — 24-25, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) — 25-26 градусов тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых горных и предгорных районах ожидаются грозовые дожди, в северных и восточных районах — ливни и град. Утром ожидается западный ветер, порой местами порывистый, возможен туман.

Ночью 18-23, днем 31-36, днем 20-25, в горах ночью 11-16 градусов тепла.