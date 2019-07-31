Завтра определят способности абитуриентов, желающих стать журналистами

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 1 августа проведет экзамен по выявлению способностей абитуриентов, желающих поступить в бакалавриат вузов по специальности «журналистика».

Как сообщил центр, в этом экзамене могут принять участие абитуриенты, которые сдали тестовый экзамен по третьей группе специальностей, заполнили онлайн анкету и прошли регистрацию с 22 по 25 июля.

Экзамен будет организован в Баку и расположенных в городах Нахчыван, Гянджа, Лянкяран, Шеки, Барда, Гейчай, Ширван и Хачмаз региональных отделениях ГЭЦ.

Абитуриенты, которые будут принимать участие в экзамене, должны распечатать пропускной лист с сайта ГЭЦ. В пропускном листе указывается город (район), здание и номер зала, где будет проходить экзамен, время начала экзамена и время, когда абитуриент должен прийти на экзамен. Кроме пропускного листа абитуриентам также представляется памятка, в которой содержатся рекомендации по процессу экзамена, правила поведения и другая важная информация.

Экзамен начинается в 11:00 и будет длиться два с половиной часа.

Регистрацию прошли 486 абитуриентов, желающих стать журналистами и сдавших тестовый экзамен по третьей группе специальностей. Из них 145 — юноши и 341 — девушки. 448 абитуриентов будут сдавать экзамен на азербайджанском языке, 38 — на русском.

В письменной работе абитуриентам запрещается писать о себе (имя, фамилия, отчество, название школы, имя учителя, адрес и т.д.) или пытаться рекламировать себя. За письменную работу, в которой допущены эти нарушения, абитуриент получит ноль баллов. За работу, в которой не раскрыта выбранная тема или написанная менее чем на одной страница (меньше 190 слов), он также получит ноль баллов.

Отметим, что образцы тем для сочинения размещены на сайте ГЭЦ.