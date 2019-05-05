Завтра начинается месяц Рамазан

Завтра, 6 мая, в Азербайджане начинается месяц Рамазан.

В этом году первый день месяца Рамазан придётся на 6 мая по григорианскому календарю.

С момента появления Луны на горизонте Азербайджана начнётся месяц Рамазан.

Праздник разговения (Ид-аль-Фитр, 1-го Шавваль) будет отмечаться 5 июня с момента появления Луны на горизонте.

Таким образом, последний день месяца Рамазана приходится на 5 июня. В соответствии с решением Кабинета министров, 5-6 июня в Азербайджане будут праздничными, нерабочими днями.

| 2019-05-05T10:39:03+00:00 5 мая 2019, 11:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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