Завтра начинается месяц Рамазан

Завтра, 6 мая, в Азербайджане начинается месяц Рамазан.

В этом году первый день месяца Рамазан придётся на 6 мая по григорианскому календарю.

С момента появления Луны на горизонте Азербайджана начнётся месяц Рамазан.

Праздник разговения (Ид-аль-Фитр, 1-го Шавваль) будет отмечаться 5 июня с момента появления Луны на горизонте.

Таким образом, последний день месяца Рамазана приходится на 5 июня. В соответствии с решением Кабинета министров, 5-6 июня в Азербайджане будут праздничными, нерабочими днями.