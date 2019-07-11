Завтра на Апшероне будет ветрено

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове завтра осадков не ожидается.

Южный ветер вечером перейдет во временами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью на Абшеронском полуострове температура воздуха составит 21-25, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 23-25, днем 33-35 градусов тепла. Атмосферное давление опустится с 752 мм до 749 мм ртутного столба, относительная влажность составит 60-70%.

На пляжах Абшерона вечером южный ветер перейдет во временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркян, Говсаны, Сахиль, Шыхово) 24-25 градусов тепла.