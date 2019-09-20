Завтра на Абшероне ожидаются сильный северный ветер и понижение температуры

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 21 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Однако на некоторых территориях есть вероятность дождя. Утром прогнозируется туман. В течение дня будет преобладать сильный северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 18-20, в первой половине дня 21-25 градусов тепла, вечером будет около 17 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 755 мм до 760 мм ртутного столба, относительная влажность составит 60-70%.

В районах Азербайджана, начиная с северных и восточных районов, местами будут грозы, временами дожди. На отдельных территориях осадки примут интенсивный характер, есть вероятность града, в высокогорьях возможны мокрый снег и снег. Утром на отдельных территориях будет туман. Прогнозируется западный ветер, скорость которого местами усилится. Ночью температура воздуха составит 16-21, днем 26-31 градус тепла, в горах ночью 9-14, днем 15-20 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, с 21 сентября по утренние часы 22 сентября на Абшеронском полуострове ожидаются колебания температурного режима и сильный северный ветер, на фоне которых температура воздуха значительно понизится, что будет неблагоприятно для метечувствительных людей.