Завтра на Абшероне местами будет дождливо

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако в первой половине дня местами возможен дождь, ветер умеренный северный, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 18-21, днем — 23-26 градусов, в Баку ночью 18-20 градусов, днем — 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы — 766 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью — 60-70, днем — 50-55 процентов.

В районах Азербайджана в основном без осадков, но в вечерние часы в некоторых горных районах ожидаются дожди, грозы. Утром местами туман. Ветер восточный, местами усиливающийся.

Температура воздуха ночью — 15-19, днем — 23-28 градусов тепла, в горах ночью — 5-9, днем — 10-15 градусов тепла.