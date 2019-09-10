Завтра на Абшероне будет преимущественно без осадков

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых местах полуострова возможны кратковременные дожди, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 17-20, днем — 24-27 градусов тепла, в Баку ночью — 17-19, днем — 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью — 70-80, днем — 50-55 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, ночью и утром возможны ливни, утром в отдельных местах туман, ветер восточный.

Ночью — 16-20, днем — 23-28, в горах ночью — 5-10, днем — 12-17 градусов тепла.

| 2019-09-10T13:38:10+00:00 10 сентября 2019, 15:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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