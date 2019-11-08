Завтра между Эрдоганом и Путиным состоится телефонный разговор

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным запланирован на субботу.

Ранее Эрдоган заявил, что намерен обсудить с Путиным выполнение российско-турецкого меморандума по Сирии.

«В субботу у меня будет телефонный разговор с уважаемым Путиным. Нам нужно получить информацию с тем, чтобы была основа для наших переговоров 13 ноября (с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне)», — сказал Эрдоган журналистам на борту самолета после визита в Венгрию.

Турецкого президента цитирует телеканал NTV.