Завтра Месси может провести 700-й матч за «Барселону»

Матч против дортмундской «Боруссии» в Лиге чемпионов, который состоится 27 ноября, станет 700-м для Лионеля Месси в составе «Барселоны».

Аргентинец станет вторым игроком, достигшим данной отметки за всю историю «Барселоны», после экс-капитана каталонцев Чави, который провел за клуб 767 матчей.

Это 16-й сезон Месси в первой команде «Барселоны» после его дебюта в сезоне-2004-2005. В среднем форвард проводил 44 игры за сезон, забивая более 38 голов. В активе Месси 34 трофея в составе «Барсы», включая 10 чемпионских титулов.