Завтра Эрдоган прибудет в Баку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 14 октября посетит Баку для участия в 7-м саммите Тюркского совета, говорится в сообщении Управления по связям Администрации президента Турции, которое приводит «Анадолу».

Саммит приурочен к 10-й годовщине подписания Нахчыванского соглашения (3 октября 2009 года) о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет). Соглашение было подписано лидерами Турции, Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана.

В столице Азербайджана ожидается принятие официального решения по вступлению Узбекистана в состав организации, а также подписание ряда документов, в частности, по деятельности европейского офиса Тюркского совета в Будапеште.

| 2019-10-13T14:17:05+00:00 13 октября 2019, 15:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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