Завтра Эрдоган прибудет в Баку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 14 октября посетит Баку для участия в 7-м саммите Тюркского совета, говорится в сообщении Управления по связям Администрации президента Турции, которое приводит «Анадолу».

Саммит приурочен к 10-й годовщине подписания Нахчыванского соглашения (3 октября 2009 года) о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет). Соглашение было подписано лидерами Турции, Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана.

В столице Азербайджана ожидается принятие официального решения по вступлению Узбекистана в состав организации, а также подписание ряда документов, в частности, по деятельности европейского офиса Тюркского совета в Будапеште.