Завтра будут объявлены окончательные итоги выборов главы муниципалитета Стамбула

На завтрашнем заседании Центральной Избирательной Комиссии Турции будут объявлены окончательные итоги выборов главы муниципалитета Стамбула.
Как передает oxu.az, на заседании будет рассмотрено обращение правящей партии в связи с нарушениями в ходе голосования, а также требование отменить результаты выборов.
Ожидается, что в понедельник Высшая избирательная комиссия вынесет решение по поводу ходатайства правящей партии.
Напомним, вчера президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с бизнесменами в Стамбуле заявил, что поддерживает повторные выборы мэра в Стамбуле, которые привели к победе главной оппозиционной Республиканской народной партии впервые за 25 лет. Он сказал, что выборы в Стамбуле омрачены нарушениями, и призвал принять решение, которое устранит противоречия и «очистит его имя».