Завтра будет жарко: температура воздуха поднимется до 36 градусов

В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно, умеренный южный ветер, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-22, днем 28-33, в Баку ночью 20-22, днем 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70, днем — 35-45 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью и утром в некоторых горных районах ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы, град, утром местами туман. Днем будет дуть временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-22, днем 31-36, в горах ночью 12-17, днем 20-25 градусов тепла.