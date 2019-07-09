Завтра будет ветрено и дождливо

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 10 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, однако в некоторых местах ночью есть вероятность кратковременных осадков. Будет преобладать северо-западный ветер, днем с усилением.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-25, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью будет 23-25, днем 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы — 755 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70, днем 40-45%.

На пляжах Абшерона ожидается северо-западный ветер, днем местами с усилением. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 22-23, на южных пляжах (Тюркян, Говсаны, Сахиль, Шыхово) — 23-24 градуса тепла.