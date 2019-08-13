Завтра будет солнечно

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

В Баку и на Абшеронском полуострове 14 августа в основном без осадков. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 18-22, днем — 27-32 градуса тепла, в Баку ночью — 20-22, днем — 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление в пределах нормы — 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность ночью — 60-70 процентов, днем — 40-50 процентов.

На пляжах Абшерона северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) — 23-24 градуса, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) — 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков, но ночью и утром в некоторых горных районах возможны дожди и грозы. Ветер восточный. Температура воздуха ночью — 18-23, днем — 31-36 градусов тепла, в горах ночью 11-16, днем 19-24 градуса тепла.