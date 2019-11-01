Завтра будет дождливо и ветрено

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 2 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки, которые на отдельных территориях могут принять интенсивный характер.

В течение дня будет преобладать сильный северо-западный ветер. Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 10-12, днем 13-15 градусов тепла, в Баку ночью будет 10-12, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 759 мм до 766 мм ртутного столба, относительная влажность составит 80-90%.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, которые местами могут принять интенсивный характер, в горных районах есть вероятность снега. Временами будет туман. Прогнозируется местами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 7-12, днем 15-18 градусов тепла, в горах ночью ожидается 2-6, днем 6-9 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, до утренних часов 3 ноября на Абшеронском полуострове ожидаются дожди, ветер, что неблагоприятно для метеочувствительных людей.