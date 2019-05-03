Завтра будет дождливо

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Ночью и вечером в некоторых местах возможны кратковременные дожди, возможны грозы. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 13-16, днем 19-24 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 14-16, днем 22-24 градуса тепла.